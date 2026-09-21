Hundratals vill köra när kommun tar över i egen regi

600 personer har sökt 20 tjänster som förare när Upplands-Väsby kommun norr om Stockholm tar över persontransporter till skolor och daglig verksamhet i egen regi. I fjol beslutade kommunen att sparka det taxiföretag som då svarade för transporterna.

Kommunens HR-chef Patricia Hult har aldrig tidigare sett ett så pass högt tryck på utannonserade tjänster.

– Det är glädjande då vi söker många chaufförer. Att ha så pass många som 30 sökande per tjänst ger oss ett bra underlag för att hitta personer med rätt egenskaper, säger hon.

Persontransporterna gäller barn som är i behov av resor till och från resursskolor, anpassad grundskola och LSS-fritids. Förändringen berör också persontransporter för vuxna och äldre som reser till och från daglig verksamhet.

Det var i september förra året som kommunen bestämde sig för att ta över persontransporterna i egen regi. Då hade kommunen på ett år fått in 1 600 klagomål på det företag som körde trafiken, Cabonline.

Klagomålen gällde bland annat om bland annat brister vid hämtning, förseningar och uteblivna resor.