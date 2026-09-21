Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Hundratals vill köra när kommun tar över i egen regi

Publicerat av • 21 september 2026 • Sida för utskrift

Joakim Sundh är ansvarig för den nya organisationen för persontransporter i Upplands-Väsby. Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun.

600 personer har sökt 20 tjänster som förare när Upplands-Väsby kommun norr om Stockholm tar över persontransporter till skolor och daglig verksamhet i egen regi. I fjol beslutade kommunen att sparka det taxiföretag som då svarade för transporterna.

Kommunens HR-chef Patricia Hult har aldrig tidigare sett ett så pass högt tryck på utannonserade tjänster.

– Det är glädjande då vi söker många chaufförer. Att ha så pass många som 30 sökande per tjänst ger oss ett bra underlag för att hitta personer med rätt egenskaper, säger hon.

Persontransporterna gäller barn som är i behov av resor till och från resursskolor, anpassad grundskola och LSS-fritids. Förändringen berör också persontransporter för vuxna och äldre som reser till och från daglig verksamhet.

Det var i september förra året som kommunen bestämde sig för att ta över persontransporterna i egen regi. Då hade kommunen på ett år fått in 1 600 klagomål på det företag som körde trafiken, Cabonline.

Klagomålen gällde bland annat om bland annat brister vid hämtning, förseningar och uteblivna resor.

Taggat som: ,

«
»

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

© 2026 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)