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Danskar till Göteborg lyft för Stena

Publicerat av • 21 september 2026 • Sida för utskrift

Stena Danica har haft många fler danskar ombord i sommar. Foto: Ann-Charlotte Ytterberg.

Antalet danskar som reser med Stena Line från Fredrikshamn till Göteborg har ökat kraftigt i sommar. Enligt rederiet ökade antalet resande från Danmark med Fredrikshamnslinjen med 19 procent under sommarmånaderna juni – augusti.

– Det stora utbudet med konserter, evenemang, mat, kultur och shopping fortsätter att locka våra grannar. Staden betraktas som en ”storby” av danskarna och konkurrerar numera med Köpenhamn som turistmål, säger Ulf Staaf, Travel Commercial Manager på Stena Line.

Gothia Cup och Partille Cup har bidragit till fler resenärer för Stena Line. Många av de drygt 400 lag från Danmark och Tyskland som deltog i turneringarna reste med rederiet.

– Nästa stora dragplåster blir Oceana, Lisebergs nya badanläggning, som öppnar i januari 2027. Vi räknar med att det blir ett besöksmål som kommer att bidra till vår passagerartillväxt också, säger Ulf Staaf.

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Categorised in: Nyheter, Turism

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