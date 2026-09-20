Elektriska genombrottet sex år

De var inte de första elbussarna i Sverige, långt ifrån. Men när Västtrafik hösten 2020 i ett slag satte omkring 170 elbussar i trafik var det en satsning som även med europeiska mått var stor. Och ett verkligt genombrott för elbussar i svensk kollektivtrafik. Ändå är det bara knappt sex år sedan.

I december 2020 elektrifierades 34 busslinjer i Göteborg, Mölndal och Partille. I slutet av året var omkring 35 procent av bussflottan i Göteborg med kranskommuner elektrisk och Göteborg var ledande i Nordeuropa när det gäller elektrifierad busstrafik. Ett år tidigare hade Transdev hos Volvo lagt lagt det som var Europas dittills största elbussorder hos Volvo.

När erfarenheterna summeras visar det sig att kostnaderna för den historiska satsningen blev mer fördelaktiga än Västtrafik tidigare räknat med. Investeringen i elbussar var större än i konventionella bussar men enligt Västtrafiks vd Lars Backström blev driftskostnaderna så mycket lägre att det har kompenserat investeringen.

Men elektrifieringen har också inneburit en bättre boendemiljö för människor längs de gator bussarna trafikerar. En studie från Göteborgs universitet längs en busslinje visar att bullernivåerna längs gatorna minskade och därmed även sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet hos de boende.

Det var inte bara bullret som minskade. Den storskaliga övergången till elbussar innebar att utsläppen av kväveoxider nästan halverades under ett enda år från 108 ton till 58 ton. Under samma period minskade koldioxidutsläppen från 16 500 ton till 14 500 ton, medan partikelutsläppen minskade från cirka 900 kilo till 730 kilo.

Sedan dess har Västtrafik steg för steg elektrifierat busstrafiken i Västra Götaland. Nästa stora kliv sker i Borås 2027 då hela stadsbussnätet med 75 bussar elektrifieras i ett slag. Och elbussar har i praktiken blivit norm när landets regioner upphandlar busstrafik i städer, men även regional trafik.