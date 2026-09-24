Många östgötar ville resa bilfritt

Att resa bilfritt är populärt i Östergötland. Under den Bilfria Dagen som är en del av den europeiska mobilitetsveckan sålde Östgötatrafiken i sin app mer än 20 procent fler enkronorsbiljetter än i fjol. Totalt såldes 14 500 sådana biljetter under årets Bilfria Dag.

Bilfria dagen avslutade Europeiska mobilitetsveckan som genomförs i EU varje år den 16–22 september.

Under årets Bilfria dag gjordes drygt 150 000 resor i den östgötska kollektivtrafiken. Det är 20 000 fler resor än en vanlig tisdag i september. Totalt köptes 14 500 biljetter för en krona.

– Vi är väldigt glada för den fina responsen. Att så många valde att resa med oss under Bilfria dagen visar att det finns ett stort intresse för kollektivtrafiken när det är enkelt att prova. Vi kommer fortsätta uppmuntra fler att välja kollektivtrafiken i vardagen, säger Per Nelson, marknadschef på Östgötatrafiken.