Fler Volvobussar från Finland – produktionen igång i Nystad

Det finska företaget Valmet Automotive har nu startat produktionen av Volvobussar vid sin fabrik i Nystad. Produktionen är ett resultat av det samarbete som Valmet Automotive och finska Carrus Delta skrev avtal om i våras. Samarbetet mellan de båda företagen ökar Carrus Deltas tillverkningskapacitet avsevärt. Valmet svarar för karosser, lackering och slutmontering av bussar åt Carrus Delta som i sin tur tillverkar turist- och långfärdsbussar på chassier från Volvo Bussar.

De första bussarna beräknas vara klara vid fabriken i Nystad innan utgången av 2026. Därefter kommer produktionen gradvis att öka från och med början av nästa år.

Det var i april som Carrus Delta och Valmet Automotive tecknade ett långsiktigt samarbetsavtal som innebär att Valmet i sin fabrik i Nystad ska tillverka karosser till enplansbussar från Volvo. Samarbetet mellan Carrus Delta och Valmet ska ses mot bakgrund av Volvos lansering förra hösten av en helt ny eldriven turist- och långfärdsbuss byggd på chassit Volvo BZR Electric. Men samarbetet gäller även Volvos dieseldrivna bussar.

– Vårt samarbete har fungerat utmärkt, först när det gäller tekniköverföring och nu vid produktionsstart, äger Harri Varjonen, vd för Carrus Delta.

– Vårt samarbete med Carrus Delta och Volvo Buses har gett vårt företag spännande tillväxtmöjligheter, säger Pasi Rannus, vd för Valmet Automotive.