Nu utvecklas framtidens Östersjöfärjor

Framtidens färjor på Östersjön ska förbruka dramatiskt mindre energi än dagens. De ska dessutom kunna försörja samhället med energi i ett krisläge. Färjorna är en central del av transportsystemet i Östersjön. Nu ska forskare vid RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, ta fram ett koncept för nästa generations färjor i svenska och nordiska farvatten.

– Vi ser på fartygets viktigaste komponenter: skrovformen, framdrivningstekniken, nya bränslen och energibärare, säger Sofia Werner, skeppsingenjör och forskare inom marin hydrodynamik vid RISE.

Genom att kombinera vindframdrivning med ny framdrivningsteknik hoppas forskarna kunna ta fram koncept som drastiskt minskar fartygens energtiförbrukning. De koncept som forskarna tar fram kommer att testas i en 260 meter lång skeppsränna i Göteborg. Där kan forskarna utvärdera hur olika skrovformer, roder och framdrivningssystem fungerar i praktiken. Resultaten jämförs med erfarenheter från tusentals tidigare fartygsmodeller.

Till skillnad från tidigare klimatprojekt tar det här också hänsyn till säkerhetsläget i Östersjöområdet. Fartygskonceptet ska inte bara vara klimatsmart utan även kunna försörja samhället i ett krisläge – en så kallad dual-use-lösning.

Inom tre år ska projektet ha tagit fram ett förslag på fartygskoncept. Det ska kunna användas som kunskapskälla och utgångspunkt för konkreta fartygsbeställningar av alla i sjöfartsbranschen.

I projektet arbetar forskare vid RISE tillsammans med Gotlandsbolagets utvecklingsbolag Gotland Tech Development och Wärtsilä.