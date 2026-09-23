Mest gammalt i nytt bussdäck

Däcktillverkaren Michelin har presenterat prototypen till ett nytt bussdäck som till 70 procent består av förnybara och återvunna material. Företaget har som mål att samtliga däck man levererar år 2050 ska vara tillverkade av 100 procent återvunna och förnybara material. Till 2030 ska man ha i genomsnitt 40 procent hållbara material i hela sin produktportfölj.

Det nya däcket är inte ett vanligt serietillverkat däck utan en teknisk demonstration som visar material och lösningar för framtida däck.

I prototypen till det nya däcket har företaget ersatt de traditionella fossila råvarorna i däcket med en rad förnybara och återvunna material. Det är bland annat naturgummi, kiseldioxid från risskal, återvunnet stål och kimrök.

– Den nya prototypen av ett bussdäck som vi nu visar för första gången utgör ett viktigt steg på vägen mot däck som helt är tillverkade av återvunna och förnybara material, säger David Enmark på Michelin Nordic.