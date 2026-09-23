Branshcorganisationer: Stoppa inte elbussar i förtid

Bussar som inte klarar de kommande EU-krav när det gäller tillverkning i Europa bör ändå godkännas för offentligt upphandlad trafik. Det kräver två tunga bransch-organisationer inom europeisk buss- och kollektivtrafik, den internationella vägtransportunionen IRU samt EMTA, organisationen för kollektivtrafik-myndigherna i 35 storstadsområden i EU.

De båda organisationerna säger inte nej till skärpta krav på att elbussar i upphandlad kollektivtrafik i hög utsträckning ska vara tillverkade i EU och med europeiska komponenter. Däremot varnar de för att alltför strikta krav kan innebära ekonomiska och andra problem.

Det förslag som nu ligger på EU:s bord gäller bland annat bussar som används i upphandlad, skattestödd trafik. Bland annat krävs det att bussarna är monterade inom EU och till 70 procent är byggda av material och komponenter från EU-länderna med undantag för batterierna.

Kraven är tänkta att börja gälla från 2029 och till 2035 ska alla elbussar som inte uppfyller kraven vara borta i upphandlad kollektivtrafik.

De båda branschorganisationerna skriver i ett brev till EU-parlamentet och EU:s ordförande att kraven inte får innebära att elbussar som går i trafik idag eller köps de närmaste åren måste få användas hela sin livstid och inte tvingas bort i förtid. Annars skulle bussar som operatörerna har idag inte kunna användas i trafik som upphandlas efter 2029, trots att de kan ha många års livstid kvar. Det skulle, framhåller IRU och EMTA, innebära en stor kapitalförstöring och driva upp kostnaderna för kollektivtrafiken.

Leveransmissar

De båda organisationerna vill också att EU-kommissionen ska se till att trafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter skyddas när busstillverkarna missar exempelvis leveranstider. Viten och kostnader som drabbar bussföretag och kollektivtrafikmyndigheter ska kunna föras över på fordonstillverkaren eller leverantören.

Just nu pågår i EU arbetet med nya lagar för offentlig upphandling och offentligt stöd. Det är viktigt att arbetet samordnas eftersom samma fordon eller anbud för närvarande kan kvalificera sig enligt ett system men inte det andra, framhåller de båda organisationerna.

Svenskt i toppen

Ordförande i EMTA är SL-chefen Erik Norling, medan Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund är vice ordförande i IRU. Organisationen representerar, främst genom nationella branschorganisationer, 3,5 miljoner transportföretag i ett hundratal länder inom buss, godstransporter, taxi med mera.

– Det är verkligen väldigt bra att både IRU och EMTA på det här sättet tydligt markerar att kollektivtrafiken behöver tydliga, gemensamma spelregler för hela EU för de bussar som rullar nu och de som ska köpas in, säger Anna Grönlund.

– Det är galet att skrota fullt fungerande bussar istället för att låta dem köra hela sin livslängd, i alla kontrakt inom hela EU, oavsett varifrån de ursprungligen kommer. Vi behöver värna kollektivtrafikens gemensamma resurser och tydliga, långsiktiga riktlinjer för hela EU är avgörande. Enskilda länder eller regioner varken kan eller ska styra den utvecklingen.