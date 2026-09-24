Stororder på elbussar till Volvoföretag

Volvo Bussars nordamerikanska företag Nova Bus har fått en stororder på 120 elbussar till Kanadas huvudstad Ottawa. Med den nya ordern har lokaltrafiken i staden, OC Transpo, beställt sammanlagt 175 nya batterielektriska bussar av modell Nova LFSe+ från Nova Bus. Bussarna tillverkas helt i Kanada.

OC Transpo i Ottawa är en etablerad kund hos Volvo Bussar som sedan 2017 har levererat mer än 400 bussar till trafikföretaget. Leveranserna av de nya bussarna inleds under det tredje kvartalet nästa år. När samtliga bussar har levererats kommer mer än 500 elbussar från Nova Bus att vara i trafik i Kanada.

Nova Bus ägs av busstillverkaren Prevost som i sin tur ägs av Volvo Bussar. Företaget har två fabriker i Kanada. De ligger i Saint-Eustache och Saint-François-du-Lac, båda i delstaten Quebec. Företaget hade tidigare även en tillverkningsanläggning i Pittsburgh i USA som man dock stängde häromåret.