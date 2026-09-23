Nya färjor mellan Göteborg och Fredrikshamn

Rederiet Stena Line satsar på nya färjor för trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn. Stena Line har beställt två hybridfärjor som ska vara klara att sättas in på rutten 2030. Fartygen byggs för 1 500 passagerare och 2 750 filmeter fraktkapacitet.

De nya färjorna är så kallade dagfärjor och utrustade med senaste hybridteknik för framdrift med både konventionellt bränsle och el. När förutsättningarna finns i laddinfrastrukturen är de förberedda för att kunna ställa om till 100 procent eldrift.

De fartyg som i dag trafikerar Stena Lines linje Göteborg – Fredrikshamn, Stena Danica och Stena Jutlandica, har hängt med länge. Stena Danica sattes in på linjen redan 1984 och Jutlandica 1996.

– Det här är en historisk investering som stärker vårt kunderbjudande och framtidssäkrar åra egna mål om att reducera CO2-utsläppen, likväl som de skärpta miljökrav som kommer, säger Niclas Mårtensson, VD på Stena Line.

– De nya fartygen kommer att bli ett fantastiskt lyft för alla våra resenärer och fraktkunder, säger Christina Bromander, Trade Director för Stena Lines Danmarkstrafik.

De nya färjorna blir 215 meter långa och 28 meter breda med tre bildäck. Fartygen byggs på varv i Kina.