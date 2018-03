Rekordomsättning för Scania

Buss- och lastbilstillverkaren Scanias nettoomsättning blev rekordhöga 119,7 miljarder kronor förra året. Det är en ökning med 15 procent jämfört med innan. Det var lastbilarna som lyfte verksamheten och Scanias leveranser av lastbilar slog också rekord i fjol. Även bussarna, lillebror i Scaniafamiljen, hade i fjol en ökning av orderingången. totalt redovisar Scania ett rörelseresultat på 12,4 miljarder kronor. Bussverksamheten särredovisas inte av företaget.

Scania presenterade på tisdagen sin bokslutskommuniké för år 2017 samt delårsrapport för fjärde kvartalet förra året.

För bussarna steg orderingången under 2017 till 8 748 enheter, jämfört med 7 884 år 2016. Under fjärde kvartalet steg orderingången till 2 299 jämfört med 1 535 under fjärde kvartalet 2016.

I Europa sjönk orderingången under det fjärde kvartalet från 669 enheter år 2016 till 492 i fjol. Främst backade Storbritannien, Norge och Sverige.

I Latinamerika steg orderingången markant till 554 mot 276 enheter jämfört med fjärde kvartalet 2016. I Asien steg orderingången med 86 procent till 671 bussar jämfört med 360 fjärde kvartalet 2016, främst hänförligt till Hong Kong, Indien och Iran, vilket motverkades något av en minskning i Indonesien.

Orderingången i Eurasien steg markant jämfört med samma period föregående år och uppgick till 381 mot 2 bussar. Orderingången i Afrika och Oceanien sjönk med 12 procent till 201 bussar från 228.

Scanias leveranser av bussar uppgick till 2 509 enheter under det fjärde kvartalet vilket kan jämföras med 2 581 samma period året innan.