Premiär för ny generation turistbussar från Volvo

Volvo Bussar lanserar i dagarna sin nya generation turistbussar – Volvo 9900 och Volvo 9700. ”Den största turistbussnyheten från Volvo på mer än 20 år”, sa Volvo Bussars vd Håkan Agnevall när han presenterade de nya bussarna för en stor grupp internationella fackjournalister på torsdagskvällen.

Här presenterar vi några nyheter kring Volvos nya turisbussgeneration. Under fredagen kommer vi att få se närmare på bussarna och vi återkommer under veckoslutet med en utförlig rapport om dem. Titta därför regelbundet in på bussmagasinet.se, Sveriges ledande nyhetskanal om bussar och busstrafik.

Flaggskeppet i Volvos nya turistbussfamilj är nya Volvo 9900, en turistbuss i lyxklassen. Även Volvo 9700 kommer i nya versioner, dels en som är avsedd för ren turist- och beställningstrafik (9700 Superior), dels en enklare som mer är inriktad på expressbusstrafik.

Den senare, 9700 Select, ersätter dagens Volvo 9500. Det är en modell som är högintressant för expressbussmarknaden i Europa och från Volvo medger man utan omsvep att man har sneglat även på den snabbväxande expressbussjätten FlixBus som har visat ett klart intresse för modellen. Tidigare i veckan har också företrädare för FlixBus´ internationella företagsledning varit på plats hos Volvo i Göteborg.

FlixBus´ affärsidé bygger visserligen på att man inte själv ska äga bussar utan arbetaa med bussbolagspartners. Men samtidigt specificerar FlixBus tydligt vilka krav och önskemål man har på bussarna. Där passar den tvåaxliga, 13-metersversionen av 9700 Select väl in.

Volvo 9900 har en påfallande lyxig, men ändå diskret inredning med bland annat läderklädda nackstöd och naturligtvis det uppskattade teatergolvet.

Både 9900 och 9700 kan fås i tre längder: 12,4 och 13,1 meters tvåaxliga bussar samt 13,9 meters treaxlig version.

Slående på den nya generationens turistbussar från Volvo är att designen har fått sig ett rejält lyft och i hög grad präglas av den stora frontrutan. Samtidigt har den nya 9000-serien en omisskännlig Volvoidentitet.

I sin inledande presentation lyfte Håkan Agnevall också fram de avsevärt förbättrade aerodynamiska egenskaperna hos nykomlingarna. De har också blivit 300 kilo lättare än dagens generation, vilket naturligtvis kommer att märkas på drivmedelsförbrukningen som av Volvo uppges vara upp till fyra procent lägre än för dagens turistbussgeneration.

Säkerhet är ett kärnvärde inom Volvokoncernen och den nya 9000-generationen har flera nya egenskaper för ökad säkerhet, bland annat har kollisionsskyddet fram utvecklats. En ny egenskap är att bussen, genom att vara uppkopplad, kan hastighetsbegränsas var som helst i Europa. När bussen körs in i en sådan, hastighetsbegränsad zon anpassas dess högsta möjliga fart automatiskt.

– Tänk er vad det kan betyda i stadscentra, vid terminaler eller på farliga motorvägssträckor, sa Håkan Agnevall.

Med de nya, uppkopplade bussarna öppnar sig också möjligheterna till en rad nya tjänster.

– I framtiden kan man via sin smarta telefon sköta mycket på sin buss vilket ökar produktiviteten och sänker kostnaderna. Först lanserar vi en särskild app, Volvo Connect, där våra kunder kan få veckorapporter för sina bussar.

I veckan har utvalda Volvokunder fått stifta bekantskap med de nya turistbussmodellerna och enligt Volvo har man i samband med det fått flera beställningar. Produktionen av 9700 inleds under förhösten och av 9900 under november.

Här nedan presenterar vi några bilder från pressintroduktionen i Göteborg på torsdagskvällen. Under helgen återkommer bussmagaasinet.se med ett fylligt reportage om Volvos nya turistbussfamilj.