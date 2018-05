Uppåt i Skellefteå

Skellefteås kommunägda bussbolag Skellefteå Buss rapporterar positiva resandesiffror. Under årets fyra första månader ökade resandet med närmare 20 000 resor i stadstrafiken i Skellefteå jämfört med samma tidsperiod i fjol. Även resandet med flygbussen ökade.

Under helåret 2017 ökade resandet med Skellefteå buss med 3,1 procent.

Den uppåtgående trenden har fortsatt under 2018. Under årets fyra första månader har totalt 531 551 resor gjorts i stadstrafiken jämfört med 512 089 under fjolåret – en ökning på 3,8 procent.

– Vi kan visa starka trafiksiffror när vi summerar första tertialet 2018. I stadstrafiken har vi nästan 20 000 fler resor i år utslaget över fyra månader. Vårt erbjudande med avgiftsfria bussar under SM-veckan är inte medräknat i statistiken, men var mycket uppskattat och har bidragit till att bredda vår kundbas även i den ordinarie trafiken, säger Andreas Olofsson, vd för Skellefteå Buss.

Flygbussen till och från Skellefteå Airport ökar samtidigt i popularitet. Under de fyra första månaderna i år gjordes 14 151 resor med flygbussen, att jämföra med 12 783 resor samma period 2017. Det är en ökning med nästan elva procent.