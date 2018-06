Gapet ökar mellan kostnader och resande i kollektivtrafiken

Trenden att kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige ökar snabbare än resandet höll i sig även under 2017. Det framgår av myndigheten Trafikanalys senaste rapport om utvecklingen av den regionala linjetrafiken som publicerades på onsdagen. Totalt subventionerade skattebetalarna i landet den regionala linjetrafiken med 24,5 miljarder i fjol. Det motsvarar 2 400 kronor för varje invånare, gammal som ung.

Resandet, mätt i antalet påstigningar i den regionala (subventionerade) linjetrafiken med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och fartyg uppgick i fjol till drygt 1,6 miljarder. Det är drygt en procent mer än året innan.

Men kostnaderna ökade dubbelt så snabbt, med drygt två procent, från 2016 till 2017. Det kan låta blygsamt men handlar om stora pengar. 2017 uppgick de totala kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige nämligen till 47,5 miljarder kronor.

2017 kostade en kollektivtrafikresa i genomsnitt 30 kronor, och den genomsnittliga intäkten (alltså det som resenären själv betalar) per resa var knappt 15 kronor. Sedan 2008 har både kostnader och intäkt per resa ökat med drygt 20 procent.

Både kostnader och intäkter varierar mycket mellan länen. Under året var kostnaden per resa högst i Kalmar län med 83 kronor per resa.

Bussen är det dominerande färdmedlet i den regionala kollektivtrafiken med 53 procent av alla påstigande resenärer. Sedan följer tunnelbana (22 %), tåg (13 %). spårväg (11 %) och fartyg (1 %).

Flitigaste kollektivresenärerna finns i Stockholms län, medan gotlänningarna är de som åker mest sällan. I Stockholms län uppgick antalet påstigningar till 361 per person, i Västra Götaland 187 och i Skåne 124. Minst antal påstigningar på kollektiva färdmedel hade Gotland där endast 15 påstigningar gjordes per person.