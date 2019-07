120 eldrivna dubbeldäckare i brittisk-kinesiskt samarbete

Brittiska busstillverkaren Alexander Dennis (ADL) och kinesiska BYD har stora framgångar med sina batteridrivna dubbeldäckare på den brittiska bussmarknaden. Som vi tidigare rapporterat levererar man just nu 37 elektriska dubbeldäckare till Metroline i London och flera nya, stora leveranser är på gång eftersom ADL/BYD nu har sålt närmare 120 eldrivna tvåvåningsbussar av modellen Enviro400EV.

Den senaste ordern, som blev känd på fredagen, omfattar 19 bussar till National Express West Midlands för trafik i Birmingham och med leverans under det första kvartalet nästa år.

RATP Dev har beställt 29 bussar för trafik på Transport for Londons linje 94, även de med leverans under det första kvartalet nästa år. Mot slutet av det här året ska Stagecoach i Manchester ta emot 32 ADL/BYD dubbeldäckare och leveranserna av 37 sådana bussar till Metroline i London pågår just nu.

– Det här är en betydande framgång för BYD/ADL:s team i London och understryker styrkan och djupet i vårt partnerskap. Elektrifieringen är på god väg och vi är glada att leda förändringen, säger Arthur Whiteside, försäljningschef för ADL i Storbritannien.

– Vi ser hur efterfrågan på elektromobilitet bara ökar. Skälen är två – trycket från allmänheten och att elektromobilitet erbjuder långsiktiga produktivitetsvinster för bussflottor i kollektivtrafik, oavsett deras storlek, tillägger Frank Thorpe, vd för BYD Storbritannien.