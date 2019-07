Arbetsmiljöverket vill stoppa Stockholms strippbuss

Sedan slutet av maj har busstrafiken i Stockholm kompletterats med en strippbuss. Fem nätter i veckan, onsdag – lördag, kör en gammal dubbeldäckare som är importerad från Storbritannien runt på huvudstadens gator, dekorerad med slående bilder på lättklädda kvinnor och män. Inne i bussen är det högst levande strippor av båda könen som underhåller. Den nakna sanningen är att Arbetsmiljöverket nu vill stoppa bussen, eller snarare strippandet.

Verket vill nämligen lägga ett så kallat arbetsförbud eftersom stripporna saknar kollektivavtal och verksamheten är igång mellan klockan 22 och 04.00.

– Om man har människor i arbete mellan 00 och 04 måste man ha kollektivavtal, alternativt beviljas dispens, säger Jenny Bengtsson som handlägger ärendet på myndigheten till Stockholm direkt.

Arbetsmiljöverket har också på plats inspekterat verksamheten i bussen. De som arbetar där får betalt på faktura och dessutom provision när passagerarna beställer alkoholfritt bubblande vin eller folköl. Starkare drycker får nämligen inte serveras eftersom bussen bara har kafétillstånd. Verket ställer sig också frågande till hur säker den roterande stång är som stripporna på klassiskt manér använder.

Om inte bolaget bakom strippbussen, Entertain Us After Work Sweden, lever upp till kraven riskerar det att få betala en sanktionsavgift på 465 kronor per arbetad timme och dansare, även retroaktivt.

Till Stockholm direkt säger dock bolagets vd Josefin Pettersson att man kommer att bestrida Arbetsmiljöverkets krav eftersom man anser att verket inte har gjort en korrekt bedömning.

– Våra dansare är fria yrkesutövare och egna företagare. De är alltså inte anställda av oss, säger hon.

Bussen är en Volvo B10M från 1984 som kommer från Storbritannien och registrerades i Sverige för första gången den 13 maj i år. Bussen körs på diesel. Enligt bilregistret får bussen inte användas för yrkesmässig trafik.