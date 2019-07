Stark ökning för Destination Gotland

Destination Gotland redovisar en stark passagerarökning under det första halvåret i år. Drygt 45 700 fler resor gjordes med företagets fartyg mellan Gotland och fastlandet under årets sex första månader, jämfört med samma period förra året. Det är en ökning med 7,5 procent. Sammanlagt räknade Destination Gotland under det första halvåret in 635 100 resenärer på sina fartyg.

Tillväxten är som störst under storhelgerna, det vill säga påsken, Kristi himmelfärdshelgen samt pingsten där Destination Gotland ökade sin kapacitet med upp till 20 procent, bland annat genom att den nya gasfärjan Viborg sattes i trafik tidigare i år.

Starkast är den procentuella ökningen på Destination Gotlands linje mellan Visby och Oskarshamn, +9,7 procent, men mätt i antal passagerare svarade rutten Visby – Nynäshamn för den starkaste ökningen med drygt 39 000 passagerare. Den norra linjen har också överlägset flest resenärer totalt, drygt 484 000 under det första halvåret medan Oskarshamnslinjen hade drygt 139 000 resenärer.

Destination Gotland framhåller också att man genomfört ett antal kampanjer som bidragit till det ökade resandet.