Europeisk bussmarknad krymper

Bussmarknaden i EU krympte avsevärt under mars, enligt siffror från de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Efterfrågan, mätt i nyregistreringar, på nya medeltunga och tunga bussar, det vill säga bussar på minst 3,5 ton minskade jämfört med samma månad i fjol med 37,1 procent till 1 905 enheter.

Bara fyra marknader redovisar en ökning under mars. Det är Tyskland (+11,8%), Österrike (+12,3%), Estland (+800%) och Cypern (+33,3%).

Under det första kvartalet i år minskade bussregistreringarna i EU med 10,3% tillö 7 637 bussar. Trots den stora nergången under mars ökade registreringarna på tre av de fyra största marknaderna inom EU: Tyskland (+12,4%), Italien (+9,5%) och Frankrike (+6,8%). Spanien minskade med 37,2% under det första kvartalet.