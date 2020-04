Storskalig trådbussatsning i Berlin?

Lokaltrafiken i Berlin, BVG, planerar en storskalig satsning på trådbussar. Men det är inte bussar som ska hämta sin kraft enbart från luftledning, utan bussar som är en kombination av tråd- och batteribussar. Senast Berlin hade trådbussar i trafik var 1973, då den sista trådbusslinjen i Östberlin las ner. I Västberlin försvann trådbussarna 1965. De slutgiltiga besluten om en comeback för trådbussar i Berlin är dock ännu inte fattade.

Nysatsningen gäller stomlinjerna, de så kallade Metrobuslinjerna, i Spandau i västra Berlin. Totalt handlar det om ett linjenät om femton linjer på sammanlagt 235 kilometer och som trafikeras av 190 bussar. Av dessa ska 115 vara ledbussar och 75 dubbelledade bussar.

Bussarna ska köras både under luftledning och på sträckor utan sådan. Batteripaketen på bussarna laddas medan de kör där det finns luftledning, så kallad IMC, In Motion Charging. Det alternativ som BVG har fastnat för innebär att trafiken till 61 procent körs under luftledning, det vill säga att 148 av de 235 kilometrarna linjesträckning går under ledning och att resten körs på batteri.

Bland fördelarna med IMC är, menar BVG, att batterierna laddas under färd, vilket gör att längre stopp för laddning vid ändhållplatserna inte behövs. Med tekniken uppnås också ökad räckvidd samt att det blir enklare att ha eldrivna stora bussar, exempelvis dubbelledade bussar, i trafik.

Investeringskostnaden för ett system med hybridtrådbussar är beräknad till drygt tre miljarder kronor, cirka 50 procent mer än vad en satsning på vanliga elbussar skulle kräva. Men BVG menar att delar av infrastrukturen kan nyttjas i framtiden om man senare skulle vilja konvertera trafiken till spårväg.

Berlin har en ambitiös plan för att elektrifiera all busstrafik i staden till år 2030, en omställning som nu är i full gång. Förra året levererade såväl Mercedes-Benz som Solaris batteribussar till BVG. Just nu pågår leveranserna av 90 batteribussar, Solaris Urbino 12 electric, till staden, liksom av 17 batteridrivna ledbussar på 18 meter från samma tillverkare.