Storaffär i dansk bussresebransch ger landets storsta turistbussföretag

Danmark får ett nytt storföretag i bussresebranschen med sammanlagt omkring 450 bussar. Det är investmentbolaget Polaris som har köpt fyra välkända danska bussföretag och planerar att fusionera dessa till ett företag. De fyra bussbolagen har idag omkring 775 anställda. Tillsammans hade de i fjol en omsättning på 800 miljoner danska kronor, det vill säga cirka 1,1 miljard SEK.

De bolag som Polaris har förvärvat är Egon’s A/S, Larsenbus ApS, Papuga A/S and Papuga Bus A/S. Företagen ska fusioneras i Vikingbus som därmed blir Danmarks största bussresearrangör.

Polaris äger sedan tidigare 79 procent av Danmarks största färjerederi, Molslinjen som kör snabbfärjor mellan Jylland och Själland, liksom expressbussföretaget Kombardo Expressen. Rederiet kontrollerar också flera andra färjelinjer, bland annat Bornholmslinjen.

I det nya Vikingbus kommer Polaris att äga 60 procent av aktierna, medan de fyra bussföretagen Egon’s, Larsenbus, Papuga og Papuga Bus tillsammans äger 40 procent.

Vikingbus kommer att betjäna en bred palett av kunder i såväl Danmark som övriga Europa, bland annat resebyråer, privata företag och föreningar. Till det kommer uppdrag med skolskjutsar, handikapp- och sjuktransporter samt linje- och stadsbusstrafik på uppdrag från det offentliga. Vikingbus kommer att ha trafik med såväl minibnussar som turistbussar och bussar för kollektivtrafik.

– Vi kommer att stärka vår redan nu solida lokala närvaro och erbjuda våra kunder branschens mest flexibla bussflotta. Med våra kombinerade kunskaper och diversifierade vagnparker kommer vi att vässa vår konkurrenskraft och öka vår kapacitet för att komma med nya erbjudanden och digitala tjänster för våra kunder, säger Mogens Pedersen, vd för Egon´s och blivande vd för Vikingbus.

Vikingbus kommer att verka över hela Danmark med baser i Köpenhamn, Slagelse, Svebølle, Vordingborg, Vejle, Kolding och Skjern. Dessutom byggs en ny anläggning i Århus.

Affären förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheterna.