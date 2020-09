Finland lättar på restriktioner för Sverige

Den finska regeringen enades på torsdagskvällen om att luckra upp landets reserestriktioner. Från och med lördag den 19 september är det åter möjligt att resa till Finland från Sverige, Norge och Tyskland utan att tvingas sitta i karantän.

Hittills har Finland haft en av Europas striktaste restriktioner när det gäller inresande från andra länder. Gränsen är åtta nya smittade per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod, men från och med den 19 september höjs gränsen till högst 25 smittade per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod.

– Jag är glad att vi nu kan välkomna våra grannar från Sverige, sa Finlands kommunikationsminister Timo Harakka till det finska radio- och TV-bolaget YLE då ministrarna redogjorde för läget på torsdagskvällen.

– Vi har verkligen längtat efter det här. Nu ser vi fram emot att reda ut hur vi ska starta igång igen, säger Eleonora Hansi, informationschef för Viking Line Skandinavien till Ekoredaktionen, Sveriges Radio.