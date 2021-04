Dramatisk ökning av vandalisering i Skåne

Skadegörelsen på hållplatserna ökade dramatiskt under förra året, rapporterar Skånetrafiken. 75 ton glaskross och kostnader på 12 miljoner för Skåne är konsekvensen av förra årets skadegörelse av Skånetrafikens väderskydd och automater på hållplatser och stationer.

Mest skadegörelse är det i Helsingborg, Malmö och Kristianstad. Helsingborgs hållplatser har varit mycket utsatta under förra året. Hela tio väderskydd i glas krossades vid ett enda tillfälle. Utöver ren förstörelse som glaskross så är även klotter ett problem för kollektivtrafiken och de trafikföretag som kör bussar och tåg i Skåne.

— I mars 2020 hade vi ett gäng ungdomar som klottrade ombord på bussarna i Malmö. Med kamerorna ombord kunde vi tydligt se att det rörde sig om tonåringar som systematiskt klottrade ombord på bussar i flera veckor. Skånetrafiken och Nobina som kör bussarna i Malmö, satte in bevakning och slutligen så kunde polis gripa de misstänkta på bar gärning, berättar Henrik Nyström, risk- och säkerhetsansvarig på Skånetrafiken.

Att Skånetrafiken satte in egen bevakning i detta fall berodde på att skadorna var så pass omfattande och kostade bussföretaget tusentals kronor i sanering. En viktig anledning var också att de misstänkta var minderåriga. Skånetrafiken vill tillsammans med sina trafikföretag ta ett socialt ansvar och medverkar i dessa fall när minderåriga begår brott vid medling tillsammans med de sociala myndigheterna.

— Det blev en riktig ögonöppnare för dessa ungdomar. I stället för att vi krävde skadestånd så ledde det till att ungdomarna själva fick sanera de bussar de hade klottrat i, berättar Per Karlsson, affärschef Nobina.

Polisanmälningar kopplas ihop med bildmaterial från kameror som spelar in på Skånetrafikens fordon vilket gör att det finns god chans att få stopp på skadegörelsen och lagföra de misstänkta. Även tågen drabbas av klottret. Oftast nattetid när tågen står uppställda. Trafikföretagen ska inte köra med klotter på tåget utan det ska tas bort så fort som möjligt, vilket leder till kostnader för sanering, ökat slitage och kräver omplanering av trafik.

– All skadegörelse innebär väldigt stora och onödiga kostnader. Pengar vi i stället skulle kunna lägga på att utveckla kollektivtrafiken i Skåne, säger Henrik Nyström.

Kostnaden för skadegörelse av Skånetrafikens väderskydd var 2019 drygt 6 miljoner kronor. Under 2020 hade kostnaderna ökat till drygt 9 miljoner kronor. Under 2020 har det skett en markant ökning av skadegörelser med flera totalskador på bland annat Pågatågstationen i Häljarp som blev helt sönderslagen under tidig vår 2020.