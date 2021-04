Tre av fyra bussar borta

Busstrafiken över Öresundsbron minskade under första kvartalet i år med nästan 77 procent, jämfört med samma tid förra året. Det framgår av Öresundsbrokonsortiets kvartalsrapport som presenterades på torsdagen. Totalt minskade vägtrafiken över bron med 54,1 procent.

Under årets första kvartal passerade i genomsnitt bara 21 bussar om dagen Öresundsbron. Motsvarande siffra under perioden januari – mars förra året var 89 procent – och då ska man ha klart för sig att pandemin tyngde resandet redan under mars i fjol.

All persontrafik över Öresundsbron har minskat under det första kvartalet. Däremot har godstrafiken haft en viss uppgång.Ökningen för denna var 0,7 procent och helt beroende på att lastbilar om minst nio meters längd ökade med 3,7 procent. Varubilarna minskade med drygt 17 procent.

Personbilstrafiken minskade med 61 procent och totalt minskade vägtrafiken över bron med 54,1 procent.

– Vi är långt ifrån normaltrafik på förbindelsen och restriktioner finns kvar i båda riktningarna. Men det finns en uppdämd lust att besöka andra sidan sundet, vilket tydligt märktes då många danskar passade på att besöka sina efterlängtade sommarhus i Sverige då gränsen öppnade, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

– Vaccinationerna tros ha kommit långt till sommaren och vi förväntar en ökad fritidstrafik, men med tanke på reserekommendationer och krav på negativa test eller coronapass bedömer vi just nu att årets trafik och intäkter ligger i nivå med 2020.

Den minskade trafiken slår också ekonomiskt mot Öresundsbron. Intäkterna från vägtrafiken minskade med 113 miljoner danska kronor till 155 miljoner DKK, medan intäkterna från järnvägstrafiken ökade med en miljon DKK till 130 miljoner DKK. Rörelseresultatet försämrades med 112 miljoner DKK och blev 291 miljoner DKK