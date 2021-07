Bättre men långt ifrån bra för hotellen

Logiintäkterna för svenska hotell var 74 procent bättre i juni 2021 jämfört med samma månad i fjol. Trots det är tappet jämfört med motsvarande månad året innan pandemin hela 57 procent. ”Det går uppåt, men det går otroligt långsamt. Vägen tillbaka ser ut att bli relativt lång och den tillträdande regeringen kommer behöva beredskap för att fortsätta stötta sektorn”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Nya siffror om Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance visar att logiintäkterna hos svenska hotell stannade på 849 miljoner kronor under juni månad. Det är 57 procent under nivån för samma månad 2019. I jämförelse med förra året, då intäkterna stannade på 489 miljoner kronor, är det dock en ökning med 74 procent.

I Stockholms län är läget snarlikt. Där blev intäkterna 214 miljoner kronor under årets junimånad, vilket kan jämföras med 877 miljoner i juni 2019 och 110 miljoner i juni 2020.

Det innebär att juni i år blev 95 procent bättre än i fjol, men 76 procent sämre än året innan pandemin.

Beläggningsgraden hos hotellen blev 36 procent i riket som helhet och 27 procent i Stockholms län.

– Vaccineringarna rullar på, samhället öppnar upp och folk börjar så smått resa igen. Hotellen har fått tillbaka delar av efterfrågan, men det kommer krävas tålamod. Det vore nog klokt att politiskt se över om det verkligen är rimligt att uppskjuten skatt ska betalas tillbaka efter 12 månader, för förutsättningarna att göra det ser riktigt dåliga just nu, säger Stefan Westerberg.

En samlad analys av månadssiffrorna visar att svenska hotell förlorat uppskattningsvis 18,5 miljarder kronor enbart i logiintäkter sedan mars 2020. Av dessa avser drygt hälften, 9,3 miljarder kronor, hotell belägna i Stockholms län.