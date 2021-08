Comeback för Symphony på Helsingforslinjen

Stegvis återgår världen till en mer normal tillvaro. Ett exempel på det är att Tallink Siljas fartyg Silja Symphony den 27 augusti återvänder till linjen efter 18 månaders uppehåll på grund av reserestriktioner mellan Finland och Sverige. Linjen trafikeras därmed återigen med två fartyg, systerfartygen Silja Symphony och Silja Serenade, med avgångar från Stockholm och Helsingfors varje dag.

– Ingen hade någonsin kunnat tro att sjötrafiken till Helsingfors, som pågått sedan början av 1900-talet, skulle kunna avstanna under så här lång tid. Vi har lärt oss väldigt mycket under uppehållet och vi har gjort det bästa av situationen och lyckats hitta nya destinationer inom Sverige som visat sig otroligt populära, men nu ser vi fram emot en ny normalitet. Det kommer att bli en känslosam dag när vi seglar in i Helsingfors hamn igen, säger Ats Joorits, vd för Tallink Silja.

– Under hela pandemin har vi dagligen fått frågan om när det blir möjligt att kryssa till Helsingfors med Silja Symphony igen. Jag är så glad över att kunna säga att den dagen nu har kommit, och jag hoppas att vi aldrig mer behöver stänga ner denna viktiga förbindelse mellan våra två huvudstäder, säger Ats Joorits.

Silja Symphony kommer att trafikera mellan Stockholm och Helsingfors med 40-timmars kryssningar dagligen.