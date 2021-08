”Regioner har förlorat kontrollen över konsulterna”

Konkurrensen sätts ur spel och regionerna har förlorat kontrollen. Det hävdar Innovationsföretagen mot bakgrund av en ny undersökning (klicka här) som organisationen har gjort. Den visar att så kallade konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt inom offentliga upphandlingar. Enbart SL i Storstockholm har spenderat 1,5 miljarder kronor på en enda konsultmäklare i fjol.

”Fenomenet fortsätter öka och trots att konkurrensverket och upphandlingsmyndigheten tydligt påpekat brister i upphandlingar och redogjort för vad som är lagligt och lämpligt så syns ännu ingen förändring i hur upphandlingar genomförs”, heter det i rapporten från Innovationsföretagen.

Nya siffror för 2020 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,2 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 40 procent sedan året innan och hela 630 procent jämfört med år 2013.

Innovationsföretagen hävdar att upplägget med konsultmäklare gör det möjligt att runda lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. Siffrorna visar att det är ett par offentliga beställare som dominerar som beställare. Värst är Region Stockholm och SL, det vill säga trafikförvaltningen i regionen.

– Marknaden för konsultmäklare fortsätter att öka mycket snabbt. Kunskapen om problemen med mellanhandsupplägget är fortfarande för låg. De nya siffrorna för 2020 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,2 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 40 procent sedan året innan och hela 630 procent jämfört med år 2013, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Region Stockholms (tidigare Stockholms läns landsting) sticker ut allra mest med kostnader på över tre miljarder kronor som gått via konsultmäklare enbart under år 2020. Av dessa härrör nästan 1,5 miljarder kronor från Storstockholms lokaltrafik och en enda konsultmäklare. Drygt en miljard härrör från förvaltning för utbyggd tunnelbana som även där gått via en enda konsultmäklare.

– Det är uppenbart att konkurrensen här satts ur spel med enorma upphandlingar till en enda leverantör. Konkurrensmässigt är det även oroande att de två största konsultmäklarföretagen under år 2020 stod för 80 procent av hela den offentliga marknaden för mellanhänder, säger Helena Dahlberg, förbundsjurist Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen menar att tjänsterna med konsultmäklare används för att möjliggöra kringgående av lagarna om offentlig upphandling.

I stället för att stimulera affärsrelationer kan konsultmäklare själva teckna avtal med offentliga kunder och sedan handla upp de aktuella tjänsterna som den offentliga kunden behöver från valfri leverantör, som i regel väljs ut helt utan möjlighet till insyn och utan att behöva följa vare sig upphandlingslagar eller offentlighetsprincipen, anser Innovationsföretagen.