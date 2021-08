Tuff kampanj för att vinna tillbaka resenärerna

Tio kronor om dagen för obegränsat resande. För att vinna tillbaka de många resenärer som lämnat kollektivtrafiken under covid-19-pandemin satsar lokaltrafiken i Helsingfors, HSL, på en offensiv priskampanj. Fram till den 15 september går det att köpa HSL:s 30-dagarsbiljett till halva priset o man köper den i HSL:s app. Den som redan har ett abonnemang på 30-dagarsbiljetter får rabatten helt automatiskt, utan att behöva göra något och kan resa hur mycket som helst för tio kronor om dagen.

HSL är huvudman för kollektivtrafiken i Helsingforsregionen och storsatsar nu på att vinna tillbaka resenärer man förlorat under pandemin. Man erbjuder sina kunder fyra olika sätt att resa mycket billigt under 30 dagar.

Största besparingen gör den som väljer ett tolvmånaders abonnemang på 30-dagarsbiljett. Där får man en månads resor för halva priset, därefter betalar kunden normalt pris. Biljetten debiteras var 30:e dygn och den gäller tills vidare. Resenären binder upp sig under tolv månader. Under kampanjperioden kostar då obegränsat antal resor 0,87 euro per dag – det vill säga knappt tio kronor.

Den som gör ett engångsköp innan mitten av september betalar 1,04 euro per dag under en månad, likaså den som abonnerar på 30-dagarsbiljetten, men kan säga upp abonnemanget när som helst.

Kampanjen gäller också mobila 30-dagarsbiljetter som arbetsgivaren köper åt sina anställda.