Och vinnaren är…

Nu är årets turistbuss, Coach of the Year, utsedd. Fyra bussar konkurrerade om den prestigefyllda titeln men bara en vann. De fyra bussarna är Volvo 9700 DD, VDL Futura FDD, Neoplan Cityliner C och Setra S511 HD. Coach of the Year utses av en internationell jury som består av journalister från ledande fackmedia i 22 europeiska länder. Bussmagasinet.se representerar Sverige i juryn.

Den internationella juryn samlades i år i vackra Bled i Slovenien för att under fyra dagar granska, testa, bedöma och diskutera de bussar som de fyra tillverkarna.

Den första av de fyra testdagarna ägnades åt acceleration- och bromstester samt bullermätningar.

Därefter följde två dagar med provkörningar på en sträcka av närmare 900 kilometer. Jurymedlemmarna kunde testa alla bussarna under olika trafikförhållanden och både som passagerare och förare. Den fjärde och sista dagen utsågs vinnaren efter ingående diskussioner och omröstning

Se när den internationella juryns ordförande Tom Terjesen från vår kollega Bussmagasinet i Norge avslöjar vinnaren och delar ut priset live klockan 12.00 på torsdagen genom att klicka på You Tube -länken nedan.