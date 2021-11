Stark utveckling för konferensmarknaden – 144 procent upp i Stockholm

Konferenser och kongresser är viktiga intäktskällor för delar av bussbranschen eftersom de genererar en hel del beställningstrafik, likaså resor med renodlade konferensbussar. Nu finns tydliga tecken på en återhämtning av konferensmarknaden. Sedan restriktionerna avskaffades har intäkterna för konferenslokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö stärkts markant, enligt siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

– Det är stor skillnad på att bedriva verksamhet med eller utan restriktioner. Nu har sektorn ett positivt momentum och det är viktigt för städernas lokala ekonomi där hotell, restauranger, event och andra verksamheter ofta är kopplade till att människor träffas, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Benchmarking Alliance har mätt konferensintäkterna per kvadratmeter i konferensanläggningarna under oktober i år jämfört med samma tid förra året. Det är de totala intäkterna av lokalhyra, mat och dryck samt övrigt såsom teknik, möblering etc. Däremot ingår inte boende, transporter av deltagare eller liknande.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. I Stockholm var intäkterna per kvadratmeter under oktober 68 kronor per kvadratmeter, i Malmö 63 kronor och i Göteborg 42 kronor. För Stockholm innebär det en ökad intäktsnivå med 144 procent jämfört med samma månad 2020 då intäkterna stannade på endast 28 kronor per kvadratmeter. Samtidigt är det 30 procent under den nivå som förelåg i oktober 2019.

– Intäkterna har varit magra, närmast obefintliga, under hela pandemin men började öka nu i augusti och när restriktionerna drogs tillbaka i slutet av september så har kurvan fortsatt uppåt. Det är hoppingivande, säger Stefan Westerberg.

I Göteborg ligger intäkterna för oktober 2021 41 procent under den nivå som förelåg i oktober 2019 och Malmö ligger i motsvarande jämförelse 35 procent lägre.

– Trenden är snarlik även om Stockholm förefaller närma sig ett normalläge något snabbare. Förhoppningsvis kan intäkterna fortsätta röra sig mot ett normalläge och jobben komma tillbaka, men det finns så klart fortsatt en oro för bakslag med smittspridningen eftersom läget är bräckligt. Politiken behöver ha beredskap för att sätta in riktade stöd om läget försämras igen, säger Stefan Westerberg.