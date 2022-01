Bättre resultat och ökad försäljning för Volvo Bussar

Orderingången för Volvo Bussar blev under det fjärde kvartalet 2021 43 procent högre än samma period 2020. Samtidigt försämrades rörelseresultatet till -42 miljoner kronor under kvartalet, jämfört med -25 miljoner under 2020 års fjärde kvartal. Helårsresultatet förbättrades drastiskt, från ett minus på 452 för år 2020 till ett plus på 59 miljoner i fjol. Det framgår av Volvokoncernens rapport som presenterades på fredagsmorgonen.

Volvo Bussar konstaterar att efterfrågan på nya bussar fortfarande är låg på många marknader på grund av covid-19. Det gäller särskilt turistbussar, även om det där har skett en viss förbättring i Nordamerika. Efterfrågan på stadsbussar är mer stabil och förfrågningarna på elektriska bussar ökar uppger Volvo.

Jämfört med fjärde kvartalet 2020 ökade orderingången med 43% till 1050 enheter framför allt tack vare order på turistbussar i Nordamerika och på stadsbussar i Norden. Övergången till elbussar i stadstrafik fortsätter. Bland annat fick Volvo en order på 61 elbussar till Helsingfors.

Totalt sålde Volvo Bussar i fjol 4 197 enheter mot 4 411 år 2020. Av dessa var 223 helelektriska, jämfört med 287 året innan. Hybridbussarna var 185 i fjol och 174 år 2020.

Leveranserna minskade med 17 procent från 5 425 bussar år 2020 till 4 522 förra året. Av dessa utgjorde helelektriska bussar 223 år 2020 och 211 i fjol. Volvo levererade 2020 83 hybridbussar och i fjol 211.

För helåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 13 652 miljoner kronor mot 14 712 miljoner år 2020. Rörelseresultatet uppgick till 59 miljoner mot -452 miljoner och rörelsemarginalen blev på 0,4% mot – 3,1% 2020.