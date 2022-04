Tallink: Alla framsteg utraderade av höjda bränslepriser

Trots fler passagerare och högre intäkter ökade Tallink Grupps förlust under första kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Omikronvågen och Rysslands angreppskrig mot Ukraina gjorde att resandeutvecklingeninte blev som väntat, samtidigt som priser på bränsle, livsmedel och råvaror slog hårt mot verksamheten. Det framgår av Tallink Grupps kvartalsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen.

Koncernens intäkter ökade med 97,5 procent till 106,1 miljoner euro under årets tre första månader i förhållande till samma period förra året. Men trots fler passagerare blev Tallinks förlust 40 miljoner euro under kvartalet. Samma tid förra året blev förlusten 34,4 miljoner euro. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till – 11,0 miljoner euro mot -6,3 miljoner euro samma tid förra året.

Första kvartalet är traditionellt Tallinks lågsäsong, men har de senaste åren tyngts extra mycket av pandemin och reserestriktioner.

– För att tynga ner resultaten kan vi i år även lägga till den kombinerade effekten från kriget i Ukraina och de påföljande prisökningarna. Alla framsteg som vi lyckades uppnå i form av högre passagerarantal och intäkter suddades ut av den enorma bränsleprishöjningen, säger Tallink Grupps vd Paavo Nõgene.

– För andra kvartalet räknar vi med att passagerarantalet kommer att stiga och stiga snabbare än vi hoppades utifrån de ursprungliga prognoserna.