Ökad livslängd för stadsbussar

Livslängden på stadsbussar ökar i samband med övergången till elbussar, samtidigt som produktionstiden för Mercedes-Benz eldrivna stadsbuss eCitaro nu har pressats till åtta veckor. Det uppgav företrädare för Daimler Trucks i samband med Bus Euro Test som just nu pågår i irländska Limerick. Där ska Bus of the Year utses. Bussmagasinet.se är svensk representant i den internationella juryn som just nu granskar stadsbussar från fem tillverkare.

Mercedes-Benz har nu producerat stadsbussen Citaro i drygt 25 år. Under tiden har mer än 60 000 Citaro levererats. eCitaro har funnits i produktion sedan fyra år.

Nu är produktionstiden för elbussen nere i åtta veckor. Samtidigt räknar tillverkaren med att bussen ska vara i drift 16 år. Livstiden för stadsbussar ökar och enligt Daimler Trucks representanter på plats i Limerick har man kunder som räknar med en längre livstid än så för elbussarna.

Förklaringen är inte bara teknisk utan även ekonomisk. En lång livstid är nödvändig, inte bara på grund av produktionskostnaderna för själva bussen, utan också på grund av det ekosystem som bussen är en del av: infrastruktur, anpassning av verkstäder, IT-system och så vidare.

Enligt Daimler räknar man med åtminstone en rejäl renovering av bussen under den 16-åriga livstiden. Likaså behövs det ett, möjligen två batteribyten. När batterierna har gjort sitt i bussen kommer de att antingen återvinnas eller också få ett andra liv där de kan göra nytta under många år, även om de inte längre passar som bussbatterier.