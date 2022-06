Kraftig ökning av bussregistreringarna – Scania i topp

Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt under maj, jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades under månaden 260 nya bussar i Sverige, både tunga och lätta. Samma månad förra året var siffran 90. 253 tunga bussar nyregistrerades under månaden med Scania som överlägsen etta, bland annat genom stora leveranser till Nobina och Transdev i Östergötland. Det visar färsk statistik från branschorganisationen Mobility Sweden.

– Uppgången kan härledas till offentliga upphandlingar samt till att resandet nu ökar då pandemin klingar av. Under perioden januari-maj registrerades 441 bussar, vilket är en ökning med ca 25 procent. Under maj registrerades 36 elbussar vilket motsvarade ca 14 procent av månadens registreringar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till drygt 18 procent jämfört med 39 procent januari-maj 2021, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Här är topplistan för samtliga nyregistrerade tunga bussar (över tio ton) under maj:

Scania 148

Volvo 63

MAN 39

Mercedes-Benz 2

Övriga 1

Av dessa var 36 elbussar. Av dessa var 31 från MAN och 5 från Volvo.