Legendarisk hotellman har gått bort

En av de mest framträdande profilerna i svensk besöksnäring, Bicky Chakraborty, har avlidit efter en tids sjukdom. Bicky Chakraborty grundde och drev Elite Hotels of Sweden som idag består av 41 hotell. gastropubkedjan The Bishops Arms, spakonceptet Vana Spa och restaurangerna Paolos.

Bicky Chakraborty var född i Calcutta, Indien, 1943 och kom till Sverige som 21-åring. Parallellt med studierna här såg han ett behov av att förbättra bostadssituationen för Stockholms studenter. Sedan blev det hotell och andra engagemang i besöksnäringen.

– Genom Bickys omsorg har många svenska städer fått stolta och vackra stadshotell i varsamt restaurerade byggnader som annars hade omvandlats eller rivits. Bicky och Elite har under 40 år varit en ständigt drivande kraft för att utveckla hotellnäringen i Sverige, senast med att öppna nyskapande The Wood Hotel by Elite, som är en klimatpositiv byggnad och världens högsta trähotell”, skriver David Halldén, VD och Koncernchef för Elite Hotels of Sweden.

Bicky Chakraborty var inte bara entreprenör och företagare utan även filantrop. Han har suttit i styrelsen för Stockholms Stadsmission och Drottningholmsteatern och under många år sponsrat Augustpriset. Bicky Chakraborty har oclkå varit en långsiktig sponsor för entreprenörskap på KTH och under många år engagerat sig i i Svensk Tennis är välkänt. Han har även bland annat byggt två sjukhus i Indien och sponsrat projekt för rent vatten i Vietnam.

Bicky Chakrabortys dotter Caroline Chakraborty har suttit i Elite Hotels styrelse i över 15 år och varit operativt verksam i Elite Hotels utveckling under lång tid. Hon kommer att fortsätta äga och driva Elite Hotels vidare uppger hotellkedjan.