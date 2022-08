Stark återhämtning för den internationella turismen

Den internationella turismen visar tecken på en stark och stadig återhämtning från effekterna av pandemin. Detta trots stigande ekonomiska och geopolitiska utmaningar. Det rapporterar FN:s världsturism-organisation UNWTO.

Enligt UNWTO:s senaste turismbarometer återhämtade sig den internationella turismen mycket starkt under årets fem första månader. Då registrerades globalt nästan 250 miljoner internationella ankomster, jämfört med 77 miljoner under perioden januari – maj 2021. Det betyder att sektorn under årets första fem månader nådde närmare hälften (46 procent) av nivån från 2019, alltså före pandemin.

UNWTO:s generalsekreterare Zurab Pololikashvili varnar dock för att ekonomiska och geopolitiska utmaningar kan påverka sektorn under resten av året och även senare.

Återhämtningen har varit starkast i Europa samt i Nord-, Central- och Sydamerika.

I Europa registrerades under perioden januari – maj i år mer än fyra gånger så många internationella ankomster som motsvarande period förra året (+350 procent) tack vare en stark efterfrågan i regionen och avskaffade restriktioner. Särskilt stark var utvecklingen (+458 procent) under påskmånaden april. I Amerika mer än fördubblades de internationella ankomsterna (+112 procent) men den totala nivån ligger fortfarande bara på 40 procent av nivån 2019.

Samma mönster återkommer i andra delar av världen. Den internationella turismen i mellanöstern och Afrika ökade visserligen med 157 respektive 156 procent, men låg ändå 54 respektive 50 procent under nivån 2019. I Asien och Stillahavsregionen nästan fördubblades antalet internationella ankomster (+94 procent) under årets först fem månader, men låg ändå 90 procent under 2019 års nivå.