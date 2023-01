Rivstart för ny bokningsportal för buss

Det blev en rivstart för bookabus.com, den nya svenska bokningsportalen för busstransporter. Efter nästan två års utvecklingsarbete lanserades sajten på nätet direkt efter nyår. Under de första fyra veckorna har omkring 45 bussföretag anslutit sig. ”Redan nu täcker vi flertalet marknader i landet. Men vi vill ha fler partners. Och vi önskar att de företag som ansluter sig verkligen utnyttjar plattformens möjligheter. Det gör inte alla idag”, säger Bodil Jörnlid och Sofia Jensfelt på bookabus.com.

– Från att det var vi som hörde av oss till operatörerna för att få dem att ansluta sig är det nu så att operatörerna kommer till oss. Nu börjar de känna till oss. Det är jätteroligt, säger Bodil Jörnlid, affärschef vid bookabus.com.

– Vi ser också en tydlig effekt av att vi nu har börjat marknadsföra oss utåt mot potentiella kunder till bussbolagen. Trots att vi inte har marknadsfört oss särskilt mycket under de första veckorna pekar besökssiffrorna på sajten spikrakt uppåt.

Nu blir marknadsföringen för bookabus.com betydligt mer offensiv. I helgen syntes man i Dagens Nyheters resebilaga och bookabus.com kommer också att synas på en rad nischade websajter som riktar in sig på konferenser och eventbolag. Bookabus.com kommer också att synas på mässor och konferenser.

– Säkert 90 procent av dem som inte har en etablerad relation till ett bussföretag googlar på ”boka buss” eller något liknande. Då ska de hitta oss och det ska vara enkelt att boka. Dagens kunder vill inte ringa runt till företag och begära offerter som de ska jämföra. Man förväntar sig att det ska gå snabbt att boka genom digitala kanaler. När människor bokar resor idag googlar, klickar och betalar man, allt på nätet. Snabbt och enkelt. Förväntningen är att det ska vara lika enkelt att boka buss, säger Sofia Jensfelt, marknadskommunikatör på bookabus.com.

– Det förutsätter att operatörerna lägger in de uppgifter som behövs, framhåller Bodil Jörnlid.

Automatiska bokningar har börjat komma in genom plattformen och en del körningar har också genomförts under de första veckorna. Och kundsynpunkter har också börjat komma in.

– Att boka transport för femtio personer till årets kick-off och konferens har aldrig gått smidigare. Punktliga, tydliga och enkla att ha att göra med, recenserar en kund på bookabus.coms hemsida.

– Vi har räknat ut att vi kommer att spara en halv arbetsdag vid varje bokningstillfälle, säger Jens Östling från ABunda som regelbundet hyr buss till en turnerande orkester.

Hittills har också en hel del offertförfrågningar kommit in via sajten.

– Men vi vill inte bara vara en offertsajt. Det är ju enkelt att be om en offert samtidigt som det kräver en hel del arbete från operatören att lämna en sådan. Vi önskar att de lägger in sina priser, bussar och andra uppgifter så att sajten kan ge ett automatiskt pris. De flesta är duktiga på det, men vi önskar att det skulle vara ännu bättre. Det kräver en del tid och arbete i början från operatören. Men det är ett engångsjobb. Sedan blir även operatörens arbete mycket effektivare. framhåller Bodil Jörnlid.

Hur stor del av marknaden befolkningsmässigt som bookabus.com täcker idag är inte helt enkelt att slå fast. En del operatörer har flera depåer, och bookabus.com räknar med en radie på 50 kilometer från depån som upptagningsområde.

– Klart är att vi täcker in det mesta av Sverige befolkningsmässigt. Men vi vill gärna ha in fler bussföretag, säger Sofia Jensfelt.

Läs också vår artikel inför lanseringen av bookabus.com (klicka här) där vi intervjuar Vy Buss´ vd Robert Nyberg och Sofia Jensfelt.