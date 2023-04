Starkt kvartal för största hotellkedjan

Nordens största hotellföretag, Scandic, hade en stark start på året. Det framgår av Scandics kvartalsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen. Jämfört med samma period förra året ökade omsättningen med 65,6 procent till 4,53 miljarder kronor. Beläggningen ökade från 39,1 till 53,5 procent och rörelseresultatet förbättrades från ett minus på 279 miljoner till ett plus på 199 miljoner kronor. Samtidigt satsar Scandic på att bryta sig in i budgetsegmentet med nya hotell med kompakta rum och begränsad service. Det första budgethotellet, Scandic Go, öppnar i Stockholm efter sommaren.

– På samtliga våra marknader var efterfrågan god från såväl företagskunder som fritidsresenärer. Inrikesresandet på våra marknader fortsatte att utvecklas starkt samtidigt som resandet mellan länder i Norden och Europa var på fortsatt höga nivåer. Det interkontinentala resande fortsätter att återhämta sig främst drivet av resenärer från USA och Kina och av allt att döma ser 2023 ut att bli ett starkt år för resebranschen, kommenterar Scandics koncernchef Jens Mathiesen.

Scandic ger sig nu in på marknaden för budgethotell genom att etablera ett nytt koncept, Scandic Go.

– Det är det mest snabbväxande segmentet i hotellindustrin. Det finns stor potential att utveckla Scandic Go då ekonomisegmentet representerar cirka 5 procent av marknaden i Norden att jämföra med cirka 15 procent i Europa, säger Jens Mathiesen.

Det första Scandic Go-hotellet öppnar på Upplandsgatan i centrala Stockholm i början av september.

Såhär beskriver Scandic sitt nya koncept som man säger ”stå för smarta lösningar i attraktiva citylägen till ett bra pris”:

”Designen är ung. Varumärket erbjuder det mest väsentliga för ett smart boende. Fullservicerestauranger, gym och mötesfaciliteter har tagits bort till fördel för ett begränsat men noga utvalt erbjudande av mat, dryck, frukost och rumsupplevelser till ett bra pris.”

Scandic Go ska dels bestå av befintliga hotell som konverterats, dels av nybyggda och övertagna hotell.