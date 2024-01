Fler passagerare på färre fartyg i Stockholm

Under 2023 passerade färre fartyg genom Stockholms Hamnars hamnar. Däremot ökade beläggningen av antalet passagerare ombord. Det rapporterar Stockholms Hamnar som är en av världens största passagerarhamnar. Bland annat reste 6,9 miljoner färjepassagerare och 256 000 kryssningspassagerare via Stockholms Hamnar.

Siffrorna visar att färjepassagerarnas intresse för resor över Östersjön åter har tagit fart efter pandemin.

Beläggningen ombord på fartygen har ökat under 2023 medan antalet fartyg i drift har varit färre vilket gör att det totala antalet passagerare minskar under 2023. Viking Line slutade att trafikera Kapellskärs hamn i början av året och Tallink Silja har ett fartyg mindre i trafik från Stockholm. Det totala antalet färjepassagerare landade på 6,9 miljoner under 2023 jämfört med 7,4 miljoner året innan.

När det gäller kryssningspassagerare ökade antalet resenärer, trots färre kryssningsanlöp under 2023. Totalt kunde Stockholms Hamnar räkna in 128 kryssningsfartyg med 256 000 passagerare ombord. Det är en ökning med 9 000 passagerare. Därmed är Stockholms Hamnar den främsta kryssningsdestinationen i Östersjön.