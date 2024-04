Busslinje istället för krånglande dieseltåg

Ända sedan 2021 har de dieseltåg som trafikerar Fryksdalsbanan stått på verkstad långa tider. Och reparations- och underhållsarbetet drar ut på tiden. Istället för att rycka ut med ersättningsbussar när tågen krånglar ska nu Värmlandstrafik inrätta en ny busslinje som resten av året ersätter flera tågavgångar. Dessutom ska ersättningsbussar kunna sättas in när återstående tågavgångar akut ställs in.

– Alla våra fem tågfordon skulle behöva ställas av helt under en längre period och få en ordentlig renovering. För att det ska gå behöver vi antingen minska antalet avgångar i vår tidtabell eller köra vissa avgångar med ersättningstrafik under en längre period, förklarade Per Sidetun, tågchef på Värmlandstrafik, i januari.

Nu har alltså politikerna beslutat om att bussar ska rädda trafiken året ut för att tågen ska kunna komma i trafik igen.