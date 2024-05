Fyra av tio fortsätter med buss efter test

Tidigare i år fick 100 Pitebor möjlighet att resa avgiftsfritt med stadsbussarna i Piteå under fyra veckor. I en enkät uppger nu drygt 40 procent av testresenärerna att de kommer att fortsätta att åka buss, uppger Piteå kommun.

Enkäten visar också att 95 procent tycker att upplägget av kampanjen har varit mycket bra. 78 procent har under under testperioden tagit bussen flera dagar i veckan. Drygt 40 procent säger att de kommer att fortsätta att resa med buss några dagar per vecka.

Testresenärerna har också fått komma med förslag till förbättringar av busstrafiken. De vanligaste förslagen handlar om utökade tidtabeller, främst fler tider på kvällar och helger.

Operatör för stadsbussarna i Piteå är Nobina.