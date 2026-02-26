Riksdagsja till ny resegaranti – bortsåg från branschkritik

Riksdagen röstade på onsdagen ja till ett nytt resegarantisystem. Det nya systemet träder i kraft redan den 1 april i år. Men buss- och resebranschen fick inte gehör för sin ståndpunkt att det behövs en statlig garanti under den tid det tar att bygga upp systemet.

För en månad sedan varnade företrädare för Sveriges Bussföretag, Svenska Resebranschföreningen och Visita för att det nya systemet riskerar att bli ett fiasko som inte fungerar i praktiken.

De tre organisationerna anser att staten borde ta ansvar under uppbyggnaden av det nya systemet med en fond i form av en statlig garanti. Fonden ska fram till 2031 uppgå till 1,5 miljarder. Men eftersom det svenska systemet blir ett av de dyraste i Europa har allt fler medelstora och stora reseföretag valt att flytta ut sina resegarantier till andra EU-länder.

Kvar står de mindre företagen som ska bygga upp fonden. Om staten istället hade ställt upp med en garanti medan fonden byggs upp hade den ekonomiska bördan på företagen minskat avsevärt, menar Sveriges Bussföretag. Organisationen menar att det nu istället blir företagen och i förlängningen resenärerna som kommer få ta en större ekonomisk smäll i många år framåt.

Det som händer nu är istället att alla researrangörer som ordnar en resegaranti från den 1 april ska betala in 0,6 procent av priset för varje paketresa som säljs. Inbetalningen ska ske tre gånger om året och varje inbetalning ska gälla de senaste fyra månaderna.

Det betyder att den första avgiften gäller resor under perioden 1 april – 30 september i år och att pengarna ska vara inne hos Kammarkollegiet senast den 10 oktober.

Reseföretag som inte ordnar garanti eller inte lämnar uppghift till Kammarkollegiet om ändrade förutsättningar får betala en sanktionsavgift mellan 5 000 och 10 miljoner kronor. Mer om resegarantifonden finns på Kammarkollegiets hemsida.