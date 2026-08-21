Dramatisk ökning av elbussar och ellastbilar

Försäljningen av elbussar och ellastbilar i världen nästan fördubblades förra året, jämfört med året innan. Ökningen var 86 procent och drevs främst av försäljningen av ellastbilar i Kina. I övriga världen var försäljningen av ellastbilar ännu i sin linda. Däremot sköt elbussarna ordentlig fart. Liksom i Sverige leder batterielektriska bussar när det gäller elektrifieringen av tunga fordon. Det rapporterar den oberoende tankesmedjan och forskningsinstitutet ICCT, International Council on Clean Transportation.

Batterielektriska bussar stod för 17 procent av den globala bussförsäljningen år 2025 och leder övergången till elektrifieringen av kommersiella fordon i de flesta delar av världen, Sverige inräknat. Om man inte räknar in Kina och USA svarade batterielektriska bussar för mer än hälften, 56 procent, av den globala försäljningen av utsläppsfria medeltunga och tunga kommersiella fordon i världen.

Globalt sett hade Chile den största ökningen av batteridrivna bussar (+299 procent). Andra länder med en snabb ökning var Kanada (+188 procent), Brasilien (+161 procent) och Thailand (+34 procent).

Förra året såldes mer än 520 000 utsläppsfria bussar och lastbilar (tunga och medeltunga) i världen. Kina dominerar stort med 88 procent av de sålda fordonen.

Kina har också tagit på sig ledartröjan när det gäller eldrivna lastbilar, precis som landet tidigare gjorde med elbussarna. I fjol utgjorde elbussarna endast elva procent av de 457 300 sålda bussarna och lastbilarna.

Ellastbilarna leder alltså stort. I EU hade de eldrivna lastbilarna däremot en marknadsandel om endast 4,5 procent.

Det ger en vink om att kinesiska lastbilstillverkare de närmaste åren kan komma att erövra betydande marknadsandelar i Europa, precis som fallet är med bussarna. På IAA-mässan i Hannover i september kommer den kinesiska närvaron att vara påtaglig.

ICCT:s analys omfattar 34 länder som representerar cirka 80 procent av den totala globala lastbils- och bussförsäljningen och 99 procent av försäljningen av utsläppsfria lastbilar och bussar.