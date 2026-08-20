Besked om tydligare taxipriser välkomnas av branschen

Både Transportföretagen och Svenska Taxiförbundet välkomnar att regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att se hur prisinformationen för taxiresor kan bli tydligare. Men mer behövs, framhåller de båda organisationerna.

– Ett mycket välkommet besked. Vi har länge påtalat att dagens prisinformation är för svår för resenären att förstå. En kund ska inte behöva vara expert på taxitaxor för att känna sig trygg med vad resan kommer att kosta, säger Natalee Ågren, vd för Svenska Taxiförbundet.

– Det är bra att regeringen tar problemen med oskäliga taxipriser på allvar. Kunden ska förstå vad resan kommer att kosta innan den börjar, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Både Taxiförbundet och Transportföretagen framhåller att tydligare prisinformation inte räcker för att komma åt oseriösa aktörer i taxibranschen. Det behövs också effektivare tillsyn, fler kontroller och bättre samverkan mellan myndigheter och branschen, anser organisationen.

– Tydligare prisinformation är ett viktigt steg, men vi behöver också säkerställa att reglerna följs. Det behövs fler kontroller, framför allt vid flygplatser, stationer och andra stora knutpunkter, och ett regelverk som gör det svårare att utnyttja resenärer. Seriösa företag ska inte behöva konkurrera med aktörer som bygger sin affär på att kunden inte förstår vad resan kommer att kosta, säger Natalee Ågren.