Rolfs Flyg & Buss blir modehus

Researrangören Rolfs Flyg & Buss satsar nu på mode – om än i begränsad omfattning. Företaget lanserar nämligen sin allra första kollektion med kläder och accessoarer med koppling till semesterresor.

Kollektionen består av tolv olika artiklar: T-shirts med olika motiv, solhattar kepsar, beachbags, badlakan, badrockar och strumpor. Produkterna har fått namn som Håll i hatten, Morgonrutin och På resande fot.

– Vi ville skapa något roligt som våra resenärer kan använda, både på resan och hemma. Kollektionen är också ett sätt för oss att hylla våra resenärer och den gemenskap som finns kring våra resor, säger Emanuel Karlsson, vd på Rolfs Flyg & Buss.