Något sämre för Viking Line

Rederiet Viking Line ökade omsättningen under det andra kvartalet och nådde ett i stort sett oförändrat rörelseresultat, jämfört med andra kvartalet 2025. Passagerartrafiken utvecklades svagt, främst när det gäller kryssningsresor. Samtidigt tappade Viking Line marknadsandelar i trafiken mellan Sverige och Finland.Det framgår av Viking Lines delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen.

Viking Lines vd Marcus Risberg konstaterar att rederiet ökade omsättningen under det andra kvartalet, jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet landade på i stort sett fjolårsnivån, trots fortsatt geopolitisk osäkerhet med högre energipriser och en försiktigare konsumentmarknad.

Under det första halvåret reste 1 980 954 passagerare med Viking Lines helägda fartyg. Förra året var det 2 003 861. Antalet passagerare med Birka Gotland var 248 844 mot 255 930 i fjol.

Viking Lines marknadsandel i trafiken Finland – Sverige uppgick till 59,0 procent mot 60,8 procent. I trafiken Finland – Estland uppgick marknadsandelen till 23,8 procent jämfört med 22,9 procent förra året.

För det första halvåret redovisar Viking Line en omsättning på 214 miljoner euro (2,4 miljarder SEK) mot 215,8 miljoner förra året. Rörelseresultatet blev -12 miljoner euro (-132 miljoner SEK) vilket kan jämföras med -11,2 miljoner euro under förra årets första sex månader.