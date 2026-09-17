Avgiftsfria resor vapen mot bröstcancer

Att erbjuda kvinnor avgiftsfria resor kan göra att fler som bor i vissa områden deltar i screening för bröstcancer ge stora hälsovinster. Det visar en studie som genomförts i områden med lågt deltagande i Stockholm. I länet deltar cirka 80 procent av de som kallas till mammografiundersökning, men skillnaden mellan olika områden är stor.

Studien ”Res enkelt till screening” konstaterar att ett hinder för att delta i bröstcancerscreening är kostnaden för resan till och från mammografiundersökningen. Därför har 13 000 kvinnor i delar av Stockholmsstadsdelarna Spånga och Skärholmen erbjudits kostnadsfri resa till och från mammografi i samband med att de blev kallade till undersökningen.

Resultatet blev att fler kvinnor deltog i bröstcancerscreening när de erbjöds fria resor med kollektivtrfiken. I de båda områdena ökade deltagandet från 57,1 till 65,3 procent respektive 57,8 till 63,7 procent.

– Det tyder på att relativt enkla åtgärder kan få fler kvinnor att delta i screeningen och samtidigt ge stora hälsovinster i förhållande till kostnaden, säger Lena Sharp, chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Av de kvinnor som deltog i screening reste 82 procent med kollektivtrafiken till undersökningen. Av dem nyttjade 55 procent erbjudandet om kostnadsfri resa.