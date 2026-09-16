Lyft för månadsbiljetter även i Skåne och Uppland

Rapporterna fortsätter att strömma in om en kraftigt ökad försäljning av månadsbiljetter i kollektivtrafiken sedan priset halverades den 1 juli. I Uppland ökade försäljningen i augusti med 107 procent jämfört med förra året. Skånetrafiken rapporterar en ökning med 52 procent under juli och augusti för resor inom Skåne och 69 procent för kort som gäller över Öresund.

I likhet med de övriga regioner som vi rapporterat om kan även Skånetrafiken se att resenärerna sedan prissänkningen på månadsbiljetter väljer bort många andra biljettyper.

I Skåne minskade dygnsbiljetter över Öresund med fem procent och motsvarande biljetter i Skåne med 17 procent. Enkelbiljetterna över Öresund var oförändrade men minskade med elva procent i Skåne. 10/30-biljetten, som gäller för tio resor under en 30-dagarsperiod minskade med 81 procent i både Skåne och över Öresund.

Siffrorna från Skåne visar också att den billiga månadsbiljetten har gett fler resor med kollektivtrafiken. Innan prissänkningen, alltså under första halvåret, ökade resandet med Skånetrafikens bussar med sex procent. Men när semestersäsongen var slut och det billiga månadskortet hade införts sköt resandet ordentlig fart. Från mitten av augusti till mitten av september, veckorna 34 – 37, ökade bussresandet med tolv procent jämfört med i fjol. Andelen resor med 30-dagarsbiljett ökade samtidigt från 54 till 59 procent.

– Vi följer resandeutvecklingen noga och har genomfört akuta förstärkningar på flera linjer. Vi ser också en tendens med fler frågor till vår kundservice från ”nybörjare” i kollektivtrafiken. Det tyder på att en del ovana resenärer har börjat visa intresse för kollektivtrafiken, kommenterar Theresia Swanholm, pressansvarig vid Skånetrafiken.

I Region Uppsala såldes under augusti 107 procent fler 30-dagarsbiljetter jämfört med samma månad förra året.

– Den kraftigt ökade försäljningen tyder på att priset har stor betydelse för människors möjlighet att välja kollektivtrafiken. Det halverade priset gör skillnad för hushållens ekonomi, och det är glädjande att även resandet har ökat, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala.

Resandet i regionbusstrafiken ökade med tio procent och resandet med stadsbussarna i Enköping med 19 procent. Däremot minskade resandet med stadsbussarna i Uppsala med en procent.

– Ett skäl till att det inte ökat i Uppsala, skulle kunna vara det fina vädret och att många då väljer att gå, cykla eller använda elsparkcykel. Så ser det ofta ut om sommarvädret fortsätter långt in i augusti och september, säger Daniel Jäderland, avdelningschef buss och tåg, Region Uppsala.

Halveringen av priset på månadskort beslutades av regeringen och gäller under det andra halvåret. Som en kompensation för minskade biljettintäkter har landets regioner begärt stöd från staten med en dryg miljard kronor för juli och augusti.