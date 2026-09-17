Premiär för Volvos nya turistbuss

Nu kommer Volvos nya turistbuss i premiumklassen till Europa. Bussen är resultatet av det samarbete mellan Volvo Bussar och brasilianska Marcopolo som presenterades på Busworld i Bryssel i höstas. Med den nya bussen, Volvo B13R – Marcopolo Paradiso G8, siktar Volvo Bussar först in sig på kunder i södra Europa och man har redan fått order från Frankrike, Italien och Portugal. Volvo uppger att andra europeiska marknader kan komma att följa. För Marcopolo innebär lanseringen en återkomst till Europa.

För en europeisk publik visas bussen för första gången nästa vecka på den spanska bussmässan FIAA i Madrid där bussmagasinet.se naturligtvis är på plats. Vi återkommer med en fyllig rapport från mässan

Bussen kommer att finnas i såväl två- som treaxlig version och har utvecklats särskilt för europeiska krav. Chassierna tillverkas i Sverige medan Marcopolo producerar karosserna i Brasilien.

De första leveranserna ska ske i början av nästa år. I Italien och Frankrike har Volvo Bussar helhetsansvaret för marknadsföring, försäljning och eftermarknad. I Spanien och Portugal delar de båda företagen på ansvaret.

– Samarbetet med Marcopolo stärker ytterligare vårt erbjudande till kunder i Sydeuropa, säger Thomas Nylund, chef för Volvo Bussar i Europa.

– Tillsammans kan vi nu erbjuda en turstbuss i premiumklassen som kombinerar Volvos chassiteknik, bränsleeffektivitet och säkerhet med Marcopolos moderna design, komfort och expertis när det gäller karosser. Samarbetet ger oss större flexibilitet att möta våra kunders varierande behov.

Att Volvo Bussar och Marcopolo ska samarbeta om en ny buss för Europamarknaden har varit känt sedan innan Busworld i Bryssel i höstas.

Marcopolo presenterar laseringen som en del av företagets vidare expansionsplan i Europa.

– Vårt mål är att etablera en permanent närvaro i regionen, där vi arbetar nära kunder och partners, samtidigt som vi gradvis utökar vår verksamhet, säger André Armaganijan, vd för Marcopolo.

Paradiso G8 är en väl etablerad modell från Marcopolo och har i olika versioner sålts i mer än 10 000 exemplar. Den version som man nu lanserar i Europa är betydligt lättare än de tidigare versionerna, uppger företaget. Karossen är lättare och samtidigt kraftigare, designen mer aerodynamisk och ett antal komponenter och inredningsdetaljer kommer från europeiska partners till Marcopolo. För att klara europeiska krav är bussen också fem centimeter smalare än de versioner som Marcopolo levererar på sin hemmamarknad.

I Spanien och Portugal kommer Marcopolo att arbeta även med Scania.