Miljardbomb för Stockholms kollektivtrafik – T-baneutbyggnad 23 miljarder dyrare

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana till Barkarby, Solna, Nacka och Älvsjö försenas kraftigt och spräcker kalkylerna med mångmiljardbelopp. Det visar en uppdaterad prognos som förvaltning för utbyggd tunnelbana presenterade på fredagsmorgonen och som lokaltidningen Mitti var först att rapportera om.

Nu räknar förvaltningen med att slutkostnaden för utbyggnaden kan bli 99,8 miljarder kronor i löpande prisnivå. Det är en ökning med 22,9 miljarder kronor i förhållande befintlig finansiering och beslut.

Men det stannar inte vid det.

Trafikstarten för de olika linjerna försenas också kraftigt. Tunnelbanan till Barkarby och Arenastaden i Solna försenas ett år och till Nacka och södra Stockholm med två år. Den planerade tunnelbanan till Älvsjö blir klar 2037, två år försenad.

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana förklarar i sin analys att de skenande kostnaderna främst beror på två faktorer.

Den ena faktorn är att bygget tar längre tid än beräknat.

– Förseningar från bergentreprenaderna följer med framåt och flera pågående entreprenader har låg framdrift. Tiden för att testa anläggningen och få den färdig för trafikstart har också underskattats, skriver förvaltningen.

Den andra faktorn är att man nu har räknat in framtida risker i prognosen, något som inte var fallet tidigare. Det kan gälla allt från att förseningar i en entreprenad får följdverkningar på alla följande entreprenader till att det tar lång tid att få till ett markavtal eller att bergets kvalitet är sämre än väntat. Alla risker som har en högre sannolikhet än 70 procent att falla ut finns nu med i prognosen.

– Nu finns för första gången en prognos för slutkostnaderna som går att lita på, säger Per Ling-Vannérus, förvaltningschef på Förvaltningen för utbyggd tunnelbana till Mitti.