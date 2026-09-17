Svensk premiär för eldrivna turistbussar

I dagarna rullar den första batteridrivna turistbussen i kommersiell trafik ut på svenska vägar. I våra grannländer har sådana bussar funnits i trafik i flera år. Men här har det gått trögt. Det närmaste vi har kommit är Vy Flygbussarnas testtrafik, först i Stockholm och nu i Göteborg. Småländska Växjö Buss och Norrbottniska Falcks Omnibus blir nu först ut med el i kommersiell beställningstrafik. Första resan rullar iväg så snart Växjöbuss har fått registreringsplåtarna på plats.

I veckan blev Sveriges första elbuss för turist- och beställningstrafik strajpad och klar i Växjö Buss´ depå där den har sin bas under vintern. I vår, när turistsäsongen startar i norra Sverige, drar bussen norrut till Falcks Omnibus med bas i Gällivare. Falcks har tretton depåer av olika storlek i norra Sverige. Där ska bussen i första hand köra mellan Kiruna och Riksgränsen.

Falcks och Växjö Buss har samma ägare och genom att flytta bussen mellan södra och norra Sverige kan den testas i olika klimat. Marico Svilenko är utvecklingschef på båda företagen.

– För oss är det här ett vägval. Vi vill ligga i framkant och räknar med att på sikt elektrifiera hela vagnparken i Växjö och delar av den hos Falcks, säger han.

Växjö Buss har idag åtta bussar, Falcks ett femtiotal.

Drivande

Marico Svilenko har varit drivande när det gäller att satsa på elbussar. Han har själv lång erfarenhet av elbussar i turist- och beställningstrafik och har tidigare arbetat bland annat hos Oslobuss. Det norska företaget är en av pionjärerna i Norden när det gäller sådan trafik.

– Det har inte krävts mycket övertalning. Elektrifieringen kommer och man kan ju inte skjuta utvecklingen framför sig. Det är också bra att ha ett alternativ om dieselpriserna skulle skjuta iväg till alltför höga nivåer, säger han.

De båda företagens första elbuss är en Yutong 15E som man har importerat från Norge via Yes-EU. Bussen har plats för 61 passagerare och även en handikapplift. Att valet föll på den kinesiska tillverkaren var inte självklart.

– Vi kollade även på MAN, men där var leveranstiden ganska lång. Yutong hade buss på lager och kunde leverera snabbt. Men framöver vill vi gärna även se på elbussar från europeiska och svenska aktörer. Vi är inte låsta till något märke.

Utmaning

Service och underhåll ser Marico Svilenko inte som något stort problem. I Kiruna finns en verkstad för Yutongbussar eftersom trafikföretaget Boreal har tolv bussar från Yutong i stadstrafiken där. Och inom en nära framtid etableras en helt ny serviceanläggning för Yutong i Växjö.

– Däremot är laddinfrastrukturen en utmaning, men vi är övertygade om att det går att lösa med duktiga trafikplanerare. Planeringen har en avgörande betydelse. Bussen klarar 4,5 timmars körning på en laddning, och då måste chauffören ändå ha rast. Samtidigt kan bussen laddas.

De båda bussföretagen kommer också att ha egna laddare på sina depåer.

Den svenska vintern oroar däremot inte Marico Svilenko, även om han medger att den innebär en extra utmaning. Yutongs eldrivna turistbussar har funnits i flera år i Norge och Finland.

– I Norge finns det backar med en lutning på elva procent. Det är nästan som att köra stuprätt upp i himlen. Vi har det lättare här, skrattar han.

– Och vi måste ge elektrifieringen en chans.

Samarbete

Samtidigt som han konstaterar att utvecklingen mot eldrift i turist- och beställningstrafiken har gått segt i Sverige är Marico Svilenko övertygad om att ett ökat samarbete i branschen är vägen framåt.

– Ska vi få fart på elektrifieringen måste vi göra det tillsammans. Det kan vara utbyte av erfarenheter eller att man kan ladda hos kollegor. Jag hoppas att vi kan få igång ett sådant samarbete.

Dessutom efterlyser Marico Svilenko en ändrad inställning från staten.

– Staten har hittills inte hjälpt elektrifieringen av turist- och beställningstrafiken på något sätt. I Norge betalar företag fyra miljoner för den buss vi har köpt. Vi har betalat sju miljoner. Och 800 000 kronor i tull. Staten kunde åtminstone ha bjudit på tullkostnaden. Lite lättnader för en elektrifiering vore inte fel.

– Och våra chaufförer tycker att elektrifieringen är jättepositiv.